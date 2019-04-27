Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минэкономразвития и Минстрою до 31 мая представить предложения о механизме возмещения инвесторам затрат на создание инфраструктуры в рамках исполнения нацпроектов, говорится в перечне поручений главы Кабмина по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация».

«Представьте в правительство Российской Федерации согласованные предложения о механизме возмещения инвесторам понесенных ими затрат на создание объектов инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры федерального, регионального, местного ведения, необходимой для реализации инвестиционных проектов, предусмотрев проведение государственной экспертизы сметной стоимости таких объектов, а также ограничение состава таких затрат и расходов на обслуживание заемных средств», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кабмина.

Медведев поручил также Минэкономразвития и Минфину до 3 июня подготовить предложения по распространению лучших практик нацпроектов на госпрограммы.

«Подготовьте совместно с Минфином России, заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и проектным офисом правительства Российской Федерации предложения по распространению лучших практик, применяемых в рамках разработки и реализации национальных проектов, на государственные программы Российской Федерации и федеральную адресную инвестиционную программу», — говорится в документе.

При этом необходимо предусмотреть гармонизацию правил и синхронизацию систем контроля, отчетности и управления изменениями.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов уже высказывался о необходимости корректировки государственных программ и их инвентаризации. В частности, по его словам, процедура корректировки госпрограмм должна быть упрощена для более эффективного достижения национальных целей.

Паспорта нацпроектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.