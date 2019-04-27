Абсолютное большинство стран убеждены в том, что торговые войны и ограничения идут во вред мировой экономике. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин по итогам визита в Китай.

«Никто не хочет никаких ограничений, никто не хочет никаких торговых войн, кроме, наверное, тех, кто инициирует эти процессы. Во всяком случае подавляющее большинство, почти 100% убеждены в том, что все эти ограничения и войны идут во вред мировой экономике и ее развитию», — сказал президент РФ.

Комментируя китайскую инициативу «Один пояс — один путь», Путин выразил уверенность, что такие проекты имеют хорошее будущее, так как в них заинтересованы практически все стороны. «Либеральные ценности, которые сейчас защищает Китай, — они нужны всей мировой экономике», — отметил он.