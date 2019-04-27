DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии — главные направления, на которых правильно будет сфокусироваться при уточнении задач в области противодействия киберпреступлениям, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Первая область — DDoS-атаки, они действительно увеличились, и качество их изменилось, их достаточно сложно детектировать сегодня в широком смысле слова. Второе направление — утечка данных. Мы фиксируем сегодня, что в этом направлении развивается целый рынок, когда происходит утечка данных», — сказал Кузнецов.

«Третий тренд — это мошенничество, и мошенничество, связанное с методами социальной инженерии. Россия — уникальная страна, уровень доверия населения ко всему тому, что делается государственными институтами, корпорациями, очень высокий. Это плюс, но мошенники используют эту уникальность российского населения, и особенно пожилого населения», — добавил он.

Кузнецов летом прошлого года говорил, что ущерб российской экономике в 2018 году от кибермошенников может составить 1,3 трлн рублей. При этом он отмечал, что показатель потерь самого Сбербанка от деятельности хакеров равен нулю уже несколько лет подряд. А ранее в субботу зампред правления сообщил, что банк в I квартале текущего года отразил более 40 крупных DDoS-атак, но приостановки его деятельности не было ни на секунду.

«Ни на секунду никаких остановок не было, у нас не было даже приостановок деятельности. За первый квартал мы имеем уже чуть более 40 очень крупных атак, все они отражены на первом контуре», — сказал он.



Количество DDoS-атак в России увеличилось примерно в два раза, их продолжительность выросла до 30 минут, также изменилось их качество.

«У нас количество DDoS-атак сегодня увеличивается, увеличивается примерно в два раза. Причем большие, крупные атаки происходят достаточно часто в настоящее время. Важно, что их продолжительность и качество изменились. То есть атаки происходят до 30 минут, это достаточно много», — подчеркнул Кузнецов.

По мнению зампреда крупнейшего российского банка, крупные компании с серьезной киберзащитой легко выдерживают подобного рода атаки. «Но небольшие компании, средние компании могут быть подвергнуты большому риску в этой связи, то есть они могут просто остановить свою деятельность, включая все свои системы», — пояснил Кузнецов.

За весь прошлый год Сбербанк отразил 96 DDoS-атак.