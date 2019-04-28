Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минфину, Минпромторгу и Минэкономразвития вместе с ЦБ и губернатором Тульской области проработать предложения о механизме льготного банковского финансирования российских производителей с высокой долговой нагрузкой, берущих кредит для создания производства конкурентоспособной продукции.

«Проработайте… и представьте в правительство РФ согласованные предложения о механизме предоставления льготного банковского финансирования российским производителям, имеющим высокую долговую нагрузку, на цели реализации инвестиционных проектов по организации производства конкурентоспособной продукции», — говорится в перечне поручений премьер-министра по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация», опубликованном на сайте Кабмина.

Сейчас в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предусмотрена такая льгота, как субсидирование части процентной ставки для ориентированных на экспорт предприятий. Чтобы получить льготу, компания должна пройти конкурсный отбор и заключить соглашение по корпоративным программам повышения конкурентоспособности. Первый конкурс на заключение таких соглашений в 2019 году был открыт в апреле и продлится до середины мая.

Подобные соглашения с Минпромторгом позволят компаниям получать субсидии по банковским кредитам, взятым на разные цели, но объединенные экспортной идеей (от предэкспортных работ до создания собственных промышленных площадок за рубежом). Льгота по кредитам составит 4,5% годовых, максимальная сумма одного кредита будет ограничена 60 млрд рублей. Соглашения начнут работать с 2020 года. Соглашения подразумевают KPI по созданию конкурентоспособной продукции для участников.