Методы управления экономикой, которые использует Китай, не обязательно будут работать в России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Нужно быть очень осторожными: те методы, которые работают в Китае, совершенно не обязательно будут работать в Российской Федерации. Мы только что говорили, что китайцы думают на очень длинных перспективах. У нас этого времени нет, нам президент поставил задачи конкретные и очень сжатые по времени», — сказал Песков.

Также он добавил, что для России невозможно выйти на китайские темпы роста экономики, но стране предстоит увеличить их до среднемировых.

«Безусловно, 6% — это недостижимая цель, у нас другая структура экономики, но выйти на темпы, опережающие среднемировые, — это то, что нам предстоит сделать в течение нескольких лет», — отметил Песков.