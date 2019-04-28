Китайские экономические структуры проявляют осторожность во взаимодействии с Россией в рамках проектов в связи с санкциями против страны. Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Да, многие китайские банки и экономические структуры вынуждены с оглядкой относиться на те рестрикции, которые применяют американцы и другие страны, потому что все-таки мы живем в век взаимозависимой экономики. Поэтому, конечно, осторожность достаточно часто проявляется со стороны китайских партнеров, но это не значит, что они являются сторонниками этих санкций», — сказал он.

По мнению Пескова, российско-китайским отношениям нужно дать время на развитие. Он напомнил, что товарооборот между Россией и Китаем составляет около 100 млрд долларов, чего, по его словам, нельзя было представить десять лет назад. «Это, наверное, лучшим образом свидетельствует о том, что этот маховик раскручивается и поступательное развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества дает свои плоды», — пояснил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что США используют санкции в меркантильных целях, что связано «с тем, чтобы незаконными с точки зрения международного права и норм международной торговли методами обеспечить преимущество для своей собственной экономики».

США начали вводить санкции против России в связи с ситуацией на Украине и воссоединением Крыма с РФ в 2014 году. Под секторальные санкции попали Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, концерн «Калашников», ОАО «Новатэк», концерн «Алмаз-Антей», «Газпром нефть», «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «Роснефть».

