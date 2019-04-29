Симоновский райсуд Москвы вернул в Генпрокуратуру для устранения нарушений дело бывшего вице-президента обанкротившегося четыре года назад Первого Чешско-Российского Банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова, сообщает «Коммерсант» .

По версии СКР, он похитил более 400 млн рублей из средств кредитного учреждения, в свое время финансировавшего «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавшего активы ЦБ Ирана. Суд пришел к выводу, что следователи так и не смогли установить, где и как именно Меркулов якобы совершил преступление. Это уже второй возврат дела судом.

Ранее, как указывали адвокаты, следователи ГСУ СКР посчитали, что Меркулов совершил сразу оба предусмотренные 160-й статьей деяния, хотя они фактически взаимоисключающие. Впрочем, судья Дмитрий Мерзляков тогда защитникам отказал и начал рассматривать уголовное дело по существу.

После допроса представителя Агентства по страхованию вкладов (АСВ), являющегося потерпевшим по делу, судья по собственной инициативе вдруг поставил вопрос о возврате дела заместителю генпрокурора, рассказал изданию один из адвокатов Дмитрия Меркулова. Основанием для судебного решения стала «невозможность» вынести приговор: как оказалось, следствие так и не установило место окончания совершения преступления. Кроме того, суд обратил внимание на существенную разницу в описаниях одного и того же преступления, которое Меркулов совершил как исполнитель, а совладелец и председатель правления ПЧРБ Роман Попов — как организатор.

Суд вернул в прокуратуру дело в отношении бывшего вице-президента ПЧРБ Дмитрия Меркулова Как следует из судебных документов, материалы дела вернули, так как по основному вменяемому в вину Меркулову хищению следователи не указали место преступления.

Вернув дело, судья продлил обвиняемому срок содержания в СИЗО еще на два месяца. В результате решением судьи Мерзлякова остались недовольны все стороны: прокуратура в Мосгорсуде обжалует возвращение дела, а защита — продление ареста фигуранта.

Дмитрий Меркулов до прихода в ПЧРБ работал в разорившемся на год раньше банке «Таурус» и стал фигурантом расследования мошеннического хищения средств этого кредитного учреждения. По данным следователей СКР, еще в 2014–2015 годах группа аферистов выкупила банк у его бенефициара Валерия Толкачева, после чего целенаправленно выводила из него деньги, а после отзыва лицензии пыталась похитить у АСВ порядка 0,5 млрд рублей путем создания липовых вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение. Уголовное дело еще расследуется, до суда дошел только один эпизод — о хищении 235 млн рублей под видом покупки земель в Калужской области. Меркулову по этому делу было предъявлено обвинение еще в марте 2017 года, но об избрании ему меры пресечения следователи не ходатайствовали.