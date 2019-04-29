Показатели оценки эффективности деятельности руководителей регионов, указ о которых подписал президент России Владимир Путин, должны быть напрямую связаны с ценностями общества. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин в интервью «Коммерсанту» .

«Напомню, как соотносятся указ президента № 204 (майский указ 2018 года. — Прим. «Коммерсанта»), нынешний указ № 193 и приоритетные национальные проекты. Все определенные в последнем указе 15 индикаторов являются прямым отражением национальных целей развития, определенных в мае 2018 года. Де-факто 15 индикаторов — продолжение указа № 204 с точки зрения того, на что должны ориентироваться губернаторы, участвуя в реализации повестки, заданной президентом», — пояснил Орешкин.

Про его словам, в предыдущих системах существовало множество целей, в итоге многие десятки показателей просто размывали возможности и оценки, и исполнения. Текущий же список 15 показателей утвержден решением Госсовета в прошлом году, и это «натуральные» показатели. Они измеримы, не искусственны и заведомо важны обществу, а не какой-то его части, понятны ему.

«В списке есть абсолютно понятные показатели (объем инвестиций, рабочие места, бедность, продолжительность жизни), методики расчета которых традиционны и не нуждаются в обсуждении и корректировке. Но есть и новые сводные показатели (уровень образования, экология). Здесь работа над методиками расчета продолжается, вернее, она на финальной стадии», — отметил Орешкин.

Также, по словам министра экономики, важно то, как будут устанавливаться конкретные ключевые показатели эффективности (КПЭ) для руководства регионов.

«Разброс между разными регионами по качеству жизни сейчас очень серьезен, поэтому учет стартовой позиции региона обязателен. Чем слабее стартовый показатель, чем ниже база, тем выше возможности региона статистически быстро расти и выходить в лидеры. На втором этапе регионы будут ранжироваться относительно друг друга в зависимости от степени выполнения КПЭ. Эта система позволит оценивать прогресс региона в движении к каждой из 15 целей. То есть наша задача — учитывать и базу, с которой стартует регион, и использование им возможностей, которые у него есть», — прокомментировал он.

Глава Минэкономразвития не исключает попыток в некоторых регионах страны повлиять на статистические данные, чтобы обеспечить выполнение показателей эффективности работы главы субъекта Федерации.

«Перед новым главой Росстата Павлом Малковым в том числе поставлена задача не только качественной и объективной, но и независимой статистики. Риски попыток влияния отдельными регионами на облстаты существуют, хотя они являются территориальными подразделениями федеральных органов. Облстаты работают на территориях, и возможность вмешательства в их работу хотя и минимизирована, но есть. Задача обеспечить независимость статистики от отдельно взятого чиновника, намеренного что-то «подкрутить» в данных, поставлена и будет решаться, в том числе с переходом на более объективные данные, на системы сплошного сбора данных», — сказал Орешкин.



Президент РФ Владимир Путин 26 апреля подписал указ об оценке эффективности деятельности руководителей регионов. Как говорится в документе, администрация главы государства должна «разработать и представить до 1 июня 2019 года на утверждение президента РФ методику расчета показателя» эффективности работы губернаторов.