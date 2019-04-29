Деньги на благотворительность через Интернет переводят около 11 млн россиян. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс.Кассы» и Data Insight, результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.

«Около 11 млн человек в России отправляют онлайн-переводы на благотворительные и краудфандинговые проекты. Это около 15% российских пользователей Интернета 14—54 лет», — подсчитали аналитики. Краудфандинг — это сбор пожертвований или средств на осуществление конкретного проекта или реализацию какой-либо идеи с помощью специальных сайтов в Интернете.

Примерно 80% пользователей намерены продолжать переводить деньги на добрые дела и интересные проекты. Почти все, кто отправляет переводы через благотворительные и краудфандинговые платформы, — активные пользователи Интернета, которые оплачивают товары и услуги через соцсети, мессенджеры, сайты объявлений, сервисы для совместных покупок и через другие площадки.



При этом количество тех, кто организует сбор пожертвований с помощью онлайн-платформ, составляет около 400 тыс. человек — это меньше 1% пользователей Интернета в России.