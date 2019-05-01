Банки.ру поздравляет посетителей портала с Праздником Весны и Труда!
Желаем хорошего настроения, финансового благополучия, оптимизма в любой макроэкономической ситуации, удачи и успеха во всех начинаниях!
Крепкого здоровья, крепкого рубля и крепких нервов!
Пусть работа всегда приносит удовольствие, возможности для самореализации и стабильный доход, погода в праздники порадует настоящим весенним теплом, а длинные выходные помогут восстановить силы для новых свершений!
И пусть в этот день весна будет не только в календаре, но и в душе!
Коллектив Банки.ру