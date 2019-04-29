Сервис заказа такси «Ситимобил» начал страховать своих водителей и пассажиров на сумму до 2 млн рублей.

Компания заключила договор с СК «Альянс», до конца II квартала оператор такси планирует подключить к проекту еще две страховые компании. Полис включает риски получения травм, инвалидности 1—3 степени или гибели в результате дорожно-транспортного происшествия. Страхование будет осуществляться автоматически и действовать при каждой поездке, оформленной через мобильное приложение «Ситимобил» или оператора кол-центра. На стоимости поездки для пользователя новшество не скажется, на оплате работы для водителя — тоже.



«Ситимобил» — сервис заказа такси, основанный в 2007 году, занимающий второе место по количеству онлайн-заказов в Москве. В декабре 2018 года количество онлайн-заказов составило около 4 млн поездок в месяц. Сервис показал десятикратный рост после того, как Mail.Ru Group и «МегаФон» начали инвестировать в проект.