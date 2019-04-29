Азиатско-Тихоокеанский Банк добавил функцию осуществления платежей в мобильное приложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

После обновления приложения клиенты банка смогут создавать, подтверждать/подписывать переводы и платежи с помощью разовых паролей из СМС-сообщений, редактировать, копировать, удалять платежные документы.

Для использования сервиса необходимо заполнить заявление и присоединиться к условиям его предоставления, установить мобильную версию и авторизоваться в сервисе по логину и паролю.