Банк «Санкт-Петербург» в мае 2019 года начнет выпускать «Единую карту петербуржца», сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Заказать карту можно будет в любом из 18 отделений банка в Санкт-Петербурге.

На карту записывается транспортное приложение для оплаты проезда в городском транспорте, а также QR-код для использования в программах лояльности сетей розничной торговли. Помимо этого, по желанию держателя карты банк может сформировать и записать на карту усиленную квалифицированную цифровую подпись. Фотография клиента, его дата рождения, номера полиса ОМС и СНИЛС также наносятся на карту.

Для держателей этой карты банк также предлагает начисление за любые покупки по карте до 5% бонусов программы «Ярко», которыми можно будет расплатиться у партнеров программы. Банк не будет взимать плату за имейл-информирование об операциях по карте. Кроме того, держатель карты участвует в программе лояльности Национальной платежной системы «Привет, мир».

Карту заказать сможет любой гражданин России старше 14 лет. Для оформления потребуется паспорт или военный билет, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) и полис обязательного медицинского страхования.