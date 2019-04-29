Счетная палата сообщила об ошибке в отчете по итогам проверки Росстата, согласно которому разделы и рубрики на сайте Росстата не обновлялись несколько лет. Контрольное ведомство уточнило, что данные не обновлялись на интранет-портале, то есть внутреннем портале Росстата, предназначенном только для сотрудников.

«В опубликованном сегодня на сайте Счетной палаты бюллетене была допущена техническая ошибка в отчете о проверке Росстата: вместо «интранет-портал» ошибочно написано «интернет-портал». В настоящее время ошибка в документе уже исправлена», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Ранее Счетная палата проверила работу Росстата за 2017—2018 годы, в том числе изучила интернет-портал статведомства, и сделала вывод, что «обновление информации в некоторых разделах не осуществлялось в течение нескольких лет».

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата, в своем предписании Счетная палата перечислила ряд замечаний к интранет-порталу ведомства, то есть внутреннему сайту, используемому только сотрудниками Росстата для выполнения текущих задач. «В феврале 2019 года мы направили ответ и начали работу по внесению всех необходимых корректив», — отметили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что сайт Росстата, предназначенный для публикации и распространения данных, информирования респондентов, предоставляющих отчетность, экспертного сообщества и всех заинтересованных представителей общественности, регулярно наполняется большим количеством разнообразной статистической информации. «Ежедневно Росстат размещает до пяти — шести публикаций, касающихся различных направлений деятельности Федеральной службы государственной статистики. Кроме того, на сайте Росстата находится громадный объем данных, включая длинные временные ряды и сравнительные таблицы», — уточнили в Росстате.