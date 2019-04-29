Слабые финансовые показатели Boeing Company не смущают аналитиков инвесткомпании «Финам», которые рекомендуют инвесторам вкладываться в акции авиаперевозчика, ожидая роста их стоимости в перспективе на 19,8%.

В I квартале Boeing сообщил о снижении выручки до 22,92 млрд долларов, в то время как рынок ожидал, что этот показатель составит 22,94 млрд долларов. Доходы авиакомпании выросли во всех сегментах, кроме направления Commercial Airplane Segment ввиду проблем с авиалайнерами Boeing 737 MAX.

Однако, как считает аналитик «Финама» Вадим Сысоев, Boeing сумеет решить проблемы с данными авиалайнерами уже в ближайшей перспективе, что уже в целом подтвердил менеджмент компании. Кроме того, поддержку финансовым показателям оказывают другие три направления деятельности компании.

«Спрос на самолеты Boeing крайне высок, причем по итогам 2018 года количество чистых заказов на новые самолеты составило 893 единицы, что выше, чем у конкурента Airbus (747 единиц)», — указал он в комментарии.

Помимо этого, отмечает аналитик, в конце февраля 2019 года Vietnam Airlines сделала заказ на производство 50—100 авиалайнеров Boeing 737 MAX. По мнению Сысоева, потенциальными драйверами роста для бумаг Boeing могут послужить новости о том, что компания получила контракт от Пентагона на поставку новых истребителей F-15X и вероятный сплит акций компаний, который позволит увеличить дополнительный спрос со стороны частных инвесторов.