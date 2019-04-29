Новым главным исполнительным директором SWIFT назначен Хавьер Перес-Тассо. Он вступит в должность с 1 июля 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

Перес-Тассо в течение последних семи лет входил в исполнительный комитет SWIFT и в настоящее время является генеральным директором по региону Северная и Южная Америка и Великобритания.

Нынешний глава — Готфрид Лайббрандт — в декабре 2018 года объявил о своем намерении уйти в отставку в конце июня.

Перес-Тассо начал работу в SWIFT в 1995 году.