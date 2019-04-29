Активность в сегменте малого и среднего бизнеса в 2019 году стабилизировалась после существенного роста годом ранее, при этом уровень распространения предпринимательства в России остается ниже, чем в среднем в мире. Об этом говорится в тематическом исследовании Сбербанка, проведенном с использованием больших данных.

Количество активных компаний МСП составляет 27,6 единицы на 1 тыс. человек трудоспособного населения. Сюда включены все индивидуальные предприниматели и юридические лица; не учитываются самозанятые, также не делаются поправки на теневой сегмент экономики.

В 11 регионах России плотность проникновения МСП выше среднемирового уровня (32,18 компании на 1 тыс. человек). В лидерах — Санкт-Петербург с показателем в 39,1, а также Москва и Московская область с 37,4. Крупный город в регионе положительно влияет на создание малого бизнеса. Регионы с наименьшим уровнем активности населения в МСП находятся преимущественно на юге страны.

В обзоре Сбербанка уточняется, что количество компаний на 1 тыс. человек недооценивает проникновение МСП в России и было использовано в целях сопоставления с аналогичным показателем в других странах. Более корректной оценкой проникновения предпринимательства авторам исследования представляется число предпринимателей, которое показывает, что в среднем по стране собственный бизнес ведет 2,9% населения.



Количество активно работающих субъектов МСП в августе 2018 года — марте 2019-го увеличилось на 0,3%. Годом ранее рост за тот же период составил 11,8%. Происходит стабилизация после быстрого восстановления активности компаний в 2017—2018 годах.

В подавляющем большинстве регионов число активных компаний выросло, однако крупнейшие по количеству активных бизнесов Москва и Московская область вошли в число 25 регионов, где наблюдался спад. В столичном регионе количество активных компаний сократилось на 3,3%, в Ярославской области — на 3,8%, в Удмуртии — на 3,4%.



Наибольший прирост среди регионов наблюдался в Камчатском крае (8%), Туве (7,1%) и Чувашии (6,9%).

Вклад в региональную динамику вносит и миграция компаний. Среди лидеров по чистому притоку — Калмыкия: переехавшие из других областей предприниматели составили 0,4% от количества активных компаний в регионе в 2017 году. Наибольший чистый отток — в Курганской области: миграция бизнеса снизила годовые темпы роста на 0,5 процентного пункта.



В основу оценки Сбербанка легла его статистика по количеству компаний, которые зарегистрированы и осуществляют деятельность (по их счетам проходят расчеты, при этом неважно, обслуживаются они в банке или нет). Часть компаний (около 5%), не имеющих бизнеса с клиентами Сбербанка, осталась вне поля зрения.