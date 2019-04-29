Аналитики «Финама» делают ставку на продолжение роста стоимости бумаг Facebook. С начала года бумаги уже принесли инвесторам доходность в размере 34,6%. Они дорожали со значительным опережением американского рынка в целом, принесшего всего 16,6% (индекс S&P 500).

«Устойчиво сохраняющаяся популярность и доминирующее положение Facebook на самых востребованных платформах — iOS и Android — на данном этапе обнадеживает, в ближайшие кварталы есть основания ожидать сохранения позитивной тенденции по показателям активных пользователей и рекламной выручки на пользователя», — написала в комментарии аналитик Зарина Саидова. В инвесткомпании ожидают, что до конца года котировки бумаг Facebook могут вырасти еще на 12%.

Рыночная капитализация сети сейчас составляет 521,4 млрд долларов. По итогам минувшего квартала компания зафиксировала продолжение положительной динамики основных показателей: выручка увеличилась на 26% год к году и составила 15,08 млрд долларов, превысив прогнозы. Чистая прибыль достигла 2,43 млрд долларов. Ежедневное количество активных пользователей возросло на 8% год к году, до 1,56 млрд человек, число ежемесячных активных пользователей повысилось на 8% год к году, до 2,38 млрд человек.

«Компания из года в год демонстрирует положительную динамику выручки и чистой прибыли, при этом у акций Facebook отмечается некоторая недооцененность по отношению к основным конкурентам и сектору в целом», — отмечает Саидова.

