Севергазбанк увеличил капитал на 1,25 млрд рублей за счет включения в состав капитала размещенного субординированного облигационного займа. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Капитал банка составил 5,3 млрд рублей.

«Привлеченные средства будут направлены на развитие кредитования физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Этот шаг обеспечит значительный запас нормативов достаточности капитала банка, что повысит его надежность», — прокомментировали в банке.