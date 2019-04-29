Мосгорсуд в понедельник признал законным продление ареста трем фигурантам дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», сообщили РИА Новости в суде.

«Постановление оставлено без изменений», — сказал собеседник агентства.

Суд оставил в СИЗО до 14 июля партнера фонда Baring Vostok Вагана Абгаряна, гендиректора компании «Первое коллекторское бюро» Максима Владимирова и директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина.

Кудрин: настороженность бизнеса после перевода Калви под домашний арест не исчезла Басманный суд Москвы освободил из СИЗО и перевел под домашний арест основателя Baring Vostok.

Басманный суд столицы в феврале в рамках дела о хищении 2,5 млрд рублей на два месяца арестовал Майкла Калви, его партнера Филиппа Дельпаля и троих фигурантов — Абгаряна, Зюзина и Владимирова.

Следствие полагает, что Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и «иными неустановленными лицами» убедили акционеров банка «Восточный» проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. Они были оценены в 3 млрд рублей при реальной стоимости 600 тыс., заявляет СК РФ.

Помимо американца и француза, под стражей находятся директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер в области медиа Ваган Абгарян, председатель совета директоров Норвик Банка, бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.