Музыкальное видео с обращением «Долги растут, плати, не жди!», размещенное в соцсетях на страницах УФССП по Иркутской области, записано, чтобы мотивировать должников заплатить свои долги, находящиеся в исполнительном производстве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Анна Маркова.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области 25 апреля опубликовало в YouTube и на своих страницах в социальных сетях клип с песней, посвященной должникам. Ролик был записан в рамках информационной акции ФССП «Узнай о своих долгах». Как пояснила РИА Новости пресс-секретарь ведомства, в клипе, который представляет собой кавер на песню украинской группы Kazka «Плакала», снимались сотрудницы аппарата управления. Песню исполнила психолог ведомства Анастасия Рыжова.

«Сегодня люди в основном узнают актуальную информацию в соцсетях. И конечно, наиболее популярно у пользователей видео. Мы решили, что таким нестандартным способом, записав музыкальное видео, мы сможем мотивировать должников заплатить свои долги или хотя бы поинтересоваться, есть ли у них задолженности», — сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы УФССП по Иркутской области, сегодня в работе ведомства находятся 637 тыс. исполнительных производств на сумму 59 млрд рублей.