Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды, в результате деятельности которой у граждан было похищено почти 90 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

По версии следствия, злоумышленник, будучи управляющим и фактическим учредителем кредитного потребительского кооператива, коммандитного товарищества и микрофинансовой организации «Алтын Капитал» с 2013 по 2016 год обманом похитил у 450 потерпевших свыше 88 млн рублей. Часть денег — 4,3 млн рублей — обвиняемый легализовал, заключив мнимые сделки с аффилированными юридическими лицами.

Злоумышленник привлекал денежные средства граждан, обещая выплату значительных процентов в размере от 20% до 40% годовых. При этом клиентам предоставлялась недостоверная информация относительно финансово-хозяйственного положения организаций и их доходности. Проценты ряду вкладчиков выплачивались за счет денежных средств, поступивших от новых клиентов.

Внесенные гражданами деньги фигурант уголовного дела не инвестировал в высокодоходный бизнес, а переводил подконтрольным фирмам, а также использовал на расширение сети офисов «финансовой пирамиды» в нескольких городах.