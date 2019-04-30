Из 42 млн банковских клиентов лишь 337,7 тыс. могут быть признаны несостоятельными по данным на конец марта 2019 года, следует из расчетов бюро кредитных историй «Эквифакс», с которыми ознакомились «Известия». В январе – марте 2018-го потенциальных банкротов было 410 тыс. Таким образом, показатель снижается на протяжении трех лет, отметили в «Эквифакс».

Потенциальные банкроты — это заемщики, которые не платят по кредиту больше трех месяцев, а размер долга превышает 500 тыс. рублей.

Как рассказал изданию генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин, по итогам I квартала 2019 года доля таких неплательщиков составляет 0,8% от всех потребителей, имеющих кредиты. Одна из причин — рост числа платежеспособных клиентов с активными займами, который был вызван бурным кредитованием населения со стороны банков.

В ЦБ не ответили на вопрос «Известий», сокращается ли в настоящее время число граждан-банкротов.

По мнению экспертов, сейчас, когда средние ставки по потребительским займам варьируются от 12% до 18%, у физических лиц меньше мотивации инициировать свое разорение — гораздо проще и выгоднее реструктуризировать долги, а банкротство — это крайняя мера. Минимальная стоимость, в которую обходится признание несостоятельности, достигает 30–40 тыс. рублей, но на практике сумма обычно превышает 150–200 тыс.