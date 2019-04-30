Президент США Дональд Трамп, члены его семьи и группа компаний Trump Organization в понедельник подали иск против банка Deutsche Bank и компании Capital One, сообщает телеканал NBC News.



Ранее комитеты по разведке и финансовым услугам палаты представителей США затребовали повестками информацию о финансах президента Дональда Трампа и бизнесе банков с Россией. В числе банков, которым были направлены повестки, — Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase, а также Deutsche Bank, который на протяжении двух десятилетий вел бизнес с Трампом.

По данным телеканала, иск был направлен в суд Южного округа штата Нью-Йорк, чтобы не позволить Deutsche Bank и другим банкам предоставить информацию о финансах истцов в конгресс США и заблокировать повестки, направленные финансовым учреждениям.

«Повестки были выпущены для преследования президента Трампа, для того, чтобы порыться во всех аспектах его личных финансов, его дел и личной информации президента и его семьи, а также для поиска любых материалов, которые могут быть использованы для нанесения ему политического ущерба. Нет никаких оснований для установления какой-либо иной цели, кроме политической», — говорится в тексте искового заявления.

Истцы утверждают, что повестки являются недействительными и не имеют законной силы.

В начале апреля стало известно, что глава комитета по налогам палаты представителей США демократ Ричард Нил запросил у налоговой службы США (входит в Минфин) налоговые декларации Трампа с 2013 по 2018 год, поставив срок 10 апреля. Однако глава Минфина Стивен Мнучин, в ведении которого находится эта служба, сообщил о невозможности рассмотреть запрос в эти сроки. По его словам, случай беспрецедентный, и ведомство ведет консультации с Минюстом.