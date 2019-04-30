Срок подачи налоговых деклараций для физических лиц в России истекает 30 апреля. До конца дня декларацию 3-НДФЛ должны подать налогоплательщики, если в 2018 году они продали квартиру, которая была в их собственности менее пяти лет, получали дорогие подарки не от близких родственников, выигрывали в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников.



Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты.

«Как правило, в последний день подачи декларации ожидается наплыв налогоплательщиков в налоговые органы», — рассказали в ФНС России. Чтобы не стоять в очереди, налоговики рекомендуют заполнять декларацию и направлять ее в электронном виде через «личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС.

«При заполнении декларации через данный сервис программное обеспечение автоматически переносит в налоговую декларацию персональные сведения о налогоплательщике и сведения о полученных им доходах, сама программа имеет удобный и понятный интерфейс, подсказки, что позволяет избежать ошибок при заполнении налоговой декларации», — отметили в ведомстве.

Оплатить начисленный в декларации налог необходимо до 15 июля 2019 года. В случае подачи электронной декларации в личном кабинете сразу появится сумма налога, там же можно будет ее сразу оплатить. Лица, не имеющие личного кабинета, смогут отплатить задолженность по НДФЛ с помощью сервиса «Заплати налоги» на сайте налоговой службы.

Чтобы отправить декларацию через личный кабинет, налогоплательщику необходимо иметь электронную цифровую подпись. Сгенерировать ее можно бесплатно в этом же сервисе в разделе «Получить ЭП».