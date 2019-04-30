Руководство Венесуэлы приняло решение повысить размер минимальной зарплаты с 18 тыс. до 40 тыс. боливаров, сообщает газета El Nacional .



По официальному обменному курсу эта сумма не превышает 8 долларов. Некоторым категориям работников также полагаются надбавки в размере 25 тыс. боливаров, что составляет около 4 долларов.

Оппозиция ранее заявляла, что минимальную зарплату в Венесуэле получают несколько миллионов человек, в том числе полицейские, учителя и работники сферы здравоохранения. По ее данным, до последнего повышения она была более чем в 14 раз ниже, чем в Гаити — беднейшей стране Западного полушария.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. В текущем году ситуацию осложнило резкое обострение противостояния между правительством и его политическими противниками. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.