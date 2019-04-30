В Калининграде полицейские пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Общий оборот группы превысил 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при силовой поддержке бойцов спецподразделений, в том числе Росгвардии, пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконными банковскими операциями на территории Калининградской области. Полицейские задержали 39-летнего организатора и троих активных участников незаконного бизнеса», — говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, злоумышленники с 2014 по 2019 год на территории областного центра зарегистрировали фиктивные организации. Через банковские счета фирм они выводили в теневой оборот денежные средства, поступавшие от различных предприятий и организаций. Для придания вида законности проводимых операций участники группы составляли фиктивные документы, договорные обязательства и бухгалтерскую отчетность, которые заказчики также использовали для уклонения от уплаты налогов.

«За услуги по незаконному обналичиванию подозреваемые получали денежное вознаграждение в определенном процентном соотношении. На настоящий момент установлено, что доход, полученный ими от противоправной деятельности, составил более 9 млн рублей, а общий оборот подконтрольных им организаций в указанный период времени превысил 3 млрд рублей», — указывают в МВД РФ.

Сотрудники полиции провели более 40 обысков в офисах, а также по местам жительства подозреваемых, изъяли печати, чековые книжки, пластиковые карты, электронные ключи доступа к системе «Банк — Клиент», документы и электронные носители информации, принадлежащие более чем 60 юридическим лицам.

В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Расследование продолжается.