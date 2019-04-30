Россиянину Антону Богданову в США предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи, краже персональных данных и компьютерном взломе для реализации мошеннической схемы с налогами, в результате которой он и его сообщники получили 1,5 млн долларов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка.

По данным прокуратуры, в период с 2014 по ноябрь 2016 года обвиняемые похитили номера карточек социального страхования и сведения о датах рождения, после чего подменили данные налогоплательщиков. В результате часть налогов, подлежащих возврату, перечислялась на карты злоумышленников. Средства обналичивались в США, а процент с них поступал Богданову в Россию.

Если суд признает россиянина виновным, ему грозит до 27 лет лишения свободы.

Богданов был задержан в Таиланде по запросу США в конце ноября 2018 года. Задержание произошло в аэропорту Пхукета, куда россиянин приехал отдыхать с женой. По его словам, вместе с тайской полицией в аэропорт приехал сотрудник ФБР. В январе Богданов в суде в Бангкоке объявил о согласии на добровольную экстрадицию в США.