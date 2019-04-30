Рубль слабеет к основным зарубежным денежным единицам в начале валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск доллар прибавил 20 копеек, а евро — 22 копейки по отношению к уровню закрытия предыдущих торгов. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,66 рубля (плюс 20 копеек), курс евро — 72,37 рубля (плюс 28 копеек).

Заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова перед открытием торгов прогнозировала, что утром во вторник у рубля есть шанс немного подрасти.

«Мы немного снизили прогнозы: доллар будет торговаться в диапазоне 64,3—65 рубля, а евро останется на отметках 71,8—72,6 рубля», — прокомментировала она.

«Рубль вчера укрепился к доллару чуть более чем на полпроцента. Сегодня не исключены попытки дальнейшего роста, если пара евро/доллар попробует снизу вверх преодолеть отметку 1,12», — добавил аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.

Как отметил руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, если цены на нефть продолжат повышательную динамику, а недавнее снижение окажется локальным и коррекционным, то это будет важным поддерживающим фактором для курса рубля.