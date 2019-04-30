Генеральным директором НПФ Сбербанка назначен Александр Зарецкий. Совет директоров компании избрал его на эту должность с 30 апреля, говорится в сообщении кредитной организации.



Александр Зарецкий обладает более чем 20-летним опытом работы на руководящих позициях в международных компаниях сферы страхования жизни, отмечается в пресс-релизе. Последние 15 лет, до 1 апреля 2019 года, возглавлял компанию по страхованию жизни «МетЛайф» (ранее — «Алико», «AIG Россия»).

Основные задачи Александра Зарецкого в новой должности — оперативное управление и стратегическое развитие НПФ Сбербанка, говорится в комментарии старшего вице-президента Сбербанка, руководителя блока «Управление благосостоянием» Натальи Алымовой. По ее словам, в числе приоритетов — сохранение и укрепление лидирующих позиций фонда на российском пенсионном рынке, развитие программ негосударственного пенсионного обеспечения для частных и корпоративных клиентов, переход от классических пенсионных продуктов к полноценной экосистеме услуг, позволяющих клиентам комфортно жить на пенсии.



«Страхование жизни и пенсионное обеспечение — очень близкие смежные отрасли, во многом работающие на одних и тех же принципах и обладающие одинаково высоким потенциалом развития. Уверена, что многолетний опыт работы Александра в сфере страхования жизни поможет дальнейшему успешному развитию пенсионной линии бизнеса в рамках блока «Управление благосостоянием» и группы Сбербанка в целом», — отмечается в комментарии Алымовой.

Александр Зарецкий работает в страховании с 1997 года. В 2010—2018 годах был президентом Ассоциации страховщиков жизни. Активно участвовал в разработке предложений профессионального страхового сообщества по развитию системы индивидуального пенсионного капитала. До начала карьеры в страховании работал коммерческим представителем в российских и международных корпорациях.