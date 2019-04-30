Россельхозбанк запустил акцию «Всем трудящимся» в рамках потребительского кредитования.

В период действия акции, до 30 июня 2019 года включительно, заемщики в возрасте от 23 до 65 лет смогут получить потребительский кредит без обеспечения сроком от года до пяти лет в сумме 10—750 тыс. рублей (для зарплатных клиентов банка — до 1,5 млн рублей на срок до семи лет).

Процентная ставка зависит от категории заемщика: 9,9% годовых — на срок от года до пяти лет, 11% годовых на срок пять — семь лет для надежных клиентов банка, для зарплатных клиентов и работников бюджетных организаций — 11% годовых, для остальных клиентов — 13,5% годовых. Максимальный срок кредитования — пять лет. В случае отказа от оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы надбавка составит 6 процентных пунктов.

«Несмотря на привлекательные условия акции, надо учитывать, что минимальная ставка действует для клиентов банка с положительной кредитной историей, а максимальные сумма и срок — для заемщиков, получающих заработную плату на карты Россельхозбанка. При этом следует отметить достаточно высокую надбавку для тех, кто решится отказаться от страхования. Интерес к этой программе, скорее всего, будет зависеть от категории заемщика», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Жидкова.