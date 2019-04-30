Поправки в закон «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком» вступают в силу с 1 мая. Законодательные изменения позволят эмитентам самостоятельно формировать перечень инсайдерской информации и расширят возможности Банка России по определению действий, относящихся к манипулированию, говорится в материалах регулятора.

«До сих пор при установлении перечня инсайдерской информации эмитенты пользовались перечнем, утвержденным Банком России. Со вступлением в силу закона они смогут формировать этот список самостоятельно под конкретную бизнес-модель, отрасль, сферу деятельности, конкурентную среду. Сроки и порядок раскрытия данной информации организации также будут определять по своему усмотрению. В долгосрочной перспективе это должно привести к более ответственному отношению к инсайдерской информации и охране ее конфиденциальности», — отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Регулятор, в свою очередь, сможет нормативным актом дополнять перечень оснований, по которым можно квалифицировать манипулирование. Сейчас такие основания указаны в законе. Новая норма позволит Банку России оперативно реагировать на ситуацию на рынке, дополняя перечень критериями, выявленными в результате расследований. В то же время за нарушения, установленные в соответствии с нормативным актом, а не с законом, не предусмотрена уголовная ответственность, за их допущение может последовать только административное наказание.

Закон также расширяет полномочия ЦБ при проведении проверок, связанных с противодействием неправомерному использованию инсайда и манипулированию рынком. Сотрудники регулятора смогут получать доступ к любой информации, за исключением сведений, составляющих государственную и налоговую тайну, тайну связи (кроме информации о почтовых переводах денежных средств). Закон закрепляет за представителями Банка России право проводить осмотр помещений, территорий, предметов и документов. Однако на осуществление подобных проверок необходимо будет получить согласие председателя ЦБ или его заместителя. Будет прописан специальный порядок проведения таких проверок, предусмотрена ответственность проверяющих за незаконное разглашение полученной информации. Новация, с одной стороны, позволит Банку России оперативно получать необходимую для расследования неискаженную информацию, с другой — сократит административную нагрузку на участников финансового рынка, в настоящее время предоставляющих данную информацию по запросам.

«Новые нормы будут способствовать более эффективной борьбе с незаконным инсайдом и манипулированием, стимулировать эмитентов и участников финансового рынка к более внимательной работе с информацией, способной повлиять как на биржевые котировки, так и на деловую репутацию компаний. Целью мы видим создание культуры добросовестного поведения и доверительной среды на финансовом рынке среди его участников и потребителей финансовых услуг», — отметил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.