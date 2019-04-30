Развитие и внедрение цифровых технологий являются важнейшим условием повышения конкурентоспособности экономик стран Евразийского экономического союза, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Российский премьер, выступая на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета, напомнил о том, что ВВП ЕАЭС по итогам 2018 года увеличился на 2,5%, цифры товарооборота также показали хорошую динамику: с третьими странами рост составил 19%, объем взаимной торговли между странами союза вырос почти на 9%.

«Развитие и внедрение цифровых технологий — это важнейшее условие повышения конкурентоспособности наших экономик, здесь мы уже активно работаем. Мы приняли дорожную карту по реализации цифровых проектов, прорабатываем совместные подходы к цифровой торговле, готовится дорожная карта по развитию цифровых торговых площадок, которые будут использовать интернет-технологии», — сказал Медведев.

Он отметил, что странам ЕАЭС необходимо внедрять и другие механизмы, основанные на цифровых решениях, в том числе производственные.

По его словам, странам союза нужно работать и над устранением препятствий для свободного движения товаров, капитала и рабочей силы.