Банк «Уралсиб» интегрировал в интернет-банк для бизнеса «Уралсиб — бизнес-online» сервис учета финансов и аналитики Seeneco. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Сервис позволяет рассчитывать финансовый результат на начало и конец любого периода, составлять развернутые детализированные отчеты. Все документы можно экспортировать в Excel.

В Seeneco можно подключить несколько счетов компании или объединить несколько компаний в группу.

Также в сервисе есть настраиваемая структура управленческих доходов и расходов, анализ динамики любой статьи выплат и поступлений, прогнозирование возможного кассового разрыва.