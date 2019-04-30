Аналитики инвестиционной компании «БКС Глобал маркетс» во вторник оценили потери Московской биржи в результате хищений зерна, выступающего обеспечением по сделкам своп. Накануне финансовая организация сообщила, что зерно пропало с элеваторов «предположительно вследствие хищения».

Биржа подала заявления в правоохранительные органы о возбуждении уголовных дел. Гарантии исполнения сделок предоставляет Национальный Клиринговый Центр (НКЦ), выполняющий функции центрального контрагента и оператора товарных поставок, он же принимает на себя риски хранения товара. Чтобы обеспечить поставки зерна участникам рынка, решено создать специальный резерв на 2,4 млрд рублей.

«Размер резерва составляет около 10% ожидаемой чистой прибыли Мосбиржи за 2019 год, а сроки возмещения неясны», — написала в комментарии аналитик инвесткомпании Елена Царева. Биржа будет корректировать резерв в последующих финансовых периодах по мере исполнения обязательств перед ней и получения возмещения, включая страховое.

Как отмечает аналитик, в ходе телеконференции менеджмент Мосбиржи заявил, что 2,4 млрд рублей — это консервативная оценка, он будет возмещаться главным образом за счет страховки и обеспечения. Также планируется ужесточить требования по сделкам с зерном за счет банковских гарантий и сокращения оборота по сделкам своп, чтобы избежать таких случаев в будущем.

Акции Московской биржи во вторник, 30 апреля, снижаются. По данным на 14:30 мск, они торговались на уровне 90,53 рубля, теряя 1,27% к предыдущему закрытию. Как считают в БКС, чрезмерная реакция рынка может стать хорошей точкой входа под дивиденды. По итогам 2018 года Мосбиржа планирует выплатить 7,7 рубля на акцию, дивидендная доходность составляет 8,5%. По оценкам инвесткомпании, потенциал роста бумаг Мосбиржи составляет 42%, в этом случае котировки могут вырасти до 130 рублей за акцию.