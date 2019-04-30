Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт — Mastercard Inc. за I квартал 2019 года увеличилась на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,862 млрд долларов, говорится в финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,8 доллара против 1,41 доллара в январе — марте 2018 года. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,66 доллара за акцию. Выручка составила 3,889 млрд долларов (рост на 8,6% к прошлогоднему показателю).

По состоянию на 31 марта 2019 года компанией было выпущено 2,5 млрд карт Mastercard и Maestro. Валовый объем трансакций в местных валютах по картам компании в пересчете на доллары вырос на 12%, до 1,5 трлн долларов.

«Мы продолжаем добиваться значительных успехов, развивая инновационные продукты с такими партнерами, как Apple и Goldman Sachs… также объявив о нескольких приобретениях для развития международных платежей, безопасности и взаимодействия с торговыми предприятиями», — приводятся в пресс-релизе слова главы Mastercard Аджая Банги.