Морской Банк повысил доходность карт в рублях.

В рамках тарифа «Штурманский классический» 6,5% годовых теперь будет начисляться по картам Visa Classic, Mastercard Standard и «Мир Классическая» (ранее — 6,25%). По картам категорий Visa Gold и Mastercard Platinum на остаток денежных средств будет начисляться 7,5% годовых (до этого — 7%). Начисление процентов на остаток денежных средств производится ежемесячно с их зачислением на текущий счет клиента (с капитализацией). Для этого необходимо совершить операции по оплате товаров и услуг на сумму не менее 5 тыс. рублей в месяц.

Остальные условия по картам не изменились.

Так, комиссия за обслуживание карт Visa Classic, Mastercard Standard, «Мир Классическая», Visa Gold, Mastercard Platinum в пакетах «Базовый» и «Специальный» не взимается в течение первых двух месяцев. Далее бесплатное обслуживание возможно при достижении необходимого оборота по картам в месяц или при наличии положительного остатка на счете в течение месяца в размере, который определяется категорией карты и пакетом. При несоблюдении этих условий плата за обслуживание в рамках пакетов «Базовый» и «Специальный» взимается с третьего месяца и составляет 59 и 99 рублей в месяц соответственно по картам Visa Classic, Mastercard Standard и «Мир Классическая». По картам Visa Gold и Mastercard Platinum в пакетах «Базовый» и «Специальный» ежемесячная комиссия при несоблюдении условий бесплатного обслуживания составит 159 и 199 рублей соответственно.

Снять бесплатно наличные денежные средства можно в устройствах банка. В банкоматах и ПВН сторонних кредитных организаций можно бесплатно снять наличные, если размер снятия превышает 5 тыс. рублей или сумма снятия за календарный месяц не превышает 100 тыс. рублей. В иных случаях плата за снятие составит 89 рублей.

Держателю карты в рамках пакета «Специальный» предоставляется кешбэк в размере 3% в категориях «Цветы, флористика» и «Кино, видео». За остальные покупки в рамках этого же пакета начисляется 0,5% по «классическим» картам и 1% по картам Visa Gold и Mastercard Platinum. Максимальный размер вознаграждения — 3 тыс. рублей в месяц.



«Повышение доходности по картам увеличит их привлекательность при уже имеющихся условиях бесплатного обслуживания и снятия наличных, а также возможности получения кешбэка», — комментирует эксперт по банковским картам Банки.ру Ирина Вязникова.