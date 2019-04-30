Банк России установил факты неоднократного манипулирования обыкновенными акциями Объединенной вагонной компании со стороны компаний-нерезидентов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

«Заключаемые между компаниями GorTec Management Ltd. и GTCP Trading Ltd. взаимные сделки купли-продажи акций не имели очевидного экономического смысла и были направлены на поддержание определенных уровней цены и объема торгов акциями. В дни отсутствия на торгах наиболее крупных участников рынка акций, в том числе взаимосвязанных с эмитентом акций, доля компаний в общем объеме торгов составляла в среднем от 30% до 50%. При этом, по данным биржи, в течение периода 275 сделок с акциями были совершены между компаниями с существенным отклонением объема торгов», — говорится в сообщении.

Скоординированный характер действий участников операций и доходность этих операций, составившая для компаний-нерезидентов от 444% до 499% годовых, указывают на возможную реализацию схемы, направленной на вывод части средств негосударственных пенсионных фондов на счета компаний-нерезидентов. Объединенная вагонная компания, разместившая акции дополнительного выпуска со значительным дисконтом, в свою очередь не получила часть денежных средств, инвестированных в бумаги.

В ходе проверки Банком России получены технические и другие данные, указывающие на то, что управление торговыми счетами обеих компаний осуществлялось лицом, который через подконтрольные организации «Город технологий» и сайт предлагал услуги маркетмейкинга.

В течение периода акции активно приобретались рядом управляющих компаний, действующих за счет средств негосударственных пенсионных фондов, по цене, сформированной на организованных торгах. «Банк России имеет основания полагать, что поддержание котировок акций в период с помощью манипулятивных действий осуществлялось в том числе в целях повышения инвестиционной привлекательности акций и обоснования целесообразности длительного держания пакетов акций управляющими компаниями в составе активов негосударственных пенсионных фондов», — отмечают в ЦБ.