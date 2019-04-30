Агентство по страхованию вкладов выбрало Сбербанк в качестве банка-агента для выплаты вкладчикам Холдинвестбанка, лишившегося лицензии 26 апреля 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе АСВ.

Агентство начнет прием заявлений о выплате возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам Холдинвестбанка через банк-агент Сбербанк 7 мая 2019 года.

Официальное сообщение с информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещено 6 мая 2019 года на сайте агентства и 7 мая 2019 года — в газете «Московский Комсомолец».