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• Коммунальные организации с 1 июля будут обязаны использовать контрольно-кассовую технику для расчетов с потребителями, но выполнение части этих требований невозможно, а других — приведет к новым расходам. Об этом предупредила Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения. За работу без онлайн-касс грозит штраф от 75% до 100% суммы расчета, но не менее 30 тыс. рублей, а переход на них потребует дополнительных затрат — водоканалам придется покупать, ремонтировать и обслуживать новую технику, приобрести или доработать программное обеспечение, нанять новых сотрудников и больше платить банкам за передачу информации. Вместе с расходами могут вырасти и тарифы.

• Названы новые профессии на российском рынке труда. В список вошли оператор беспилотных летательных аппаратов, специалисты по промышленной робототехнике, большим данным, менеджменту космических продуктов, интеграции облачных приложений, свидетельствуют данные ВНИИ труда. Там пояснили, что «новые профессии возникают с появлением новых технологий, а значит, нужны специалисты, которые обладают соответствующими знаниями и навыками для выполнения новых функций».

• Сбербанк по итогам I квартала получил чистую прибыль по МСФО в размере 226,6 млрд рублей, сообщили в кредитной организации. Рост показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,8%, по сравнению с предыдущим кварталом — 28,6%. Прибыль на обыкновенную акцию равнялась 10,55 рубля за три месяца. Между тем СМИ со ссылкой на Счетную палату сообщили, что банк еще как минимум три года не будет направлять на дивиденды 50% своей чистой прибыли по МСФО, в результате чего ЦБ в 2019–2021 годах может недополучить от него 661 млрд рублей. Ранее стало известно, что по итогам 2018 года Сбербанк выплатит акционерам 43,5% чистой прибыли.

• МВД предлагает запретить оформление микрозаймов через Интернет, если не предоставлен паспорт, сообщили в пресс-центре ведомства. Сейчас для оформления микрозайма в Сети достаточно ввести паспортные данные без ксерокопии или скана подтверждающего личность документа, также можно одолжить деньги, сообщив номер банковской карты, счета или электронного кошелька. Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил к 1 мая доложить ему о принимаемых мерах по пресечению неправомерных действий со стороны микрофинансовых организаций и коллекторов.

