Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск вырос на 15 копеек к предыдущему закрытию и составил 64,61 рубля. С начала торговой сессии было проведено почти 20 тыс. сделок на сумму порядка 2,4 млрд долларов, диапазон котировок составил 64,33—64,7 рубля за доллар.

Курс евро на то же время составил 72,37 рубля, поднявшись на 28 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено порядка 7 тыс. сделок примерно на 470 млн евро по курсам от 72,18 до 72,49 рубля за евро.

«Доллар США по итогам апреля в паре с рублем потерял чуть больше 1%, к концу апреля консолидируясь около 64,45 рубля. В целом среднесрочный торговый канал с началом от 3 января текущего года остается в силе. С начала 2019 года «американец» подешевел на 7,6%. Евро снизился в паре с «россиянином» почти синхронно, на 1,23%, и сейчас балансирует около 72,33 рубля. При этом в апреле евровалюта протестировала годовой минимум на отметке 71,8 рубля. Дела у евро, прямо скажем, не очень, и здесь так же, как и в долларе, нисходящий торговый канал остается в силе», — прокомментировала старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.