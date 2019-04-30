Хоум Кредит Банк предложил своим клиентам рассрочку на отдых на курорте «Роза Хутор» сроком на пять месяцев по карте «Свобода».

Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

До 15 июня 2019 года можно воспользоваться скидкой 15% по промокоду «ГОРЫ» на проживание в отеле Riders Lodge в Горной олимпийской деревне. Для детей до 12 лет — все лето-2019 проживание в номере с родителями в семейном отеле Tulip Inn и бесплатные завтраки в ресторане TheAmsterdam, а для детей до шести лет дополнительно предлагаются бесплатные полдники. Кроме того, в онлайн-магазине курорта можно получить скидку 5% на все прогулочные билеты.