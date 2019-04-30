Вахитовский районный суд Казани, рассмотрев в особом порядке материалы уголовного дела в отношении бывшего председателя правления Интехбанка Марселя Зарипова и бывшего первого зампреда Елены Наумовой, освободил их от уголовной ответственности и прекратил дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Об этом сообщается во вторник, 30 апреля, на сайте суда.

Фигуранты обвинялись по части 2 статьи 195 Уголовного кодекса РФ («Неправомерные действия при банкротстве), а именно в том, что, будучи осведомлены о неплатежеспособности банка и возможном отзыве лицензии (что и случилось 3 марта 2017 года. — Прим. Банки.ру), то есть о наличии признаков банкротства, они без учета очередности погашения кредиторской задолженности неправомерно удовлетворили имущественные требования отдельного кредитора — ООО «Производственно-строительная фирма «Строительный центр», которое находилось под контролем руководства Интехбанка и реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло, в размере почти 873 млн рублей, что причинило ущерб банку, а также неопределенному кругу кредиторов ввиду отсутствия у банка возможности исполнить свои обязательства на указанную сумму.

В ходе судебного заседания защитники подсудимых заявили ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Зарипова и Наумовой в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Подсудимые в числе прочего заверили, что им известно о нереабилитирующем характере данного основания, следует из сообщения суда. Также уточняется, что государственный обвинитель и представитель банка не возражали против удовлетворения ходатайств стороны защиты.



Суд принял решение об освобождении Зарипова и Наумовой от уголовной ответственности по указанному основанию. В этой связи иск представителя Интехбанка в лице Агентства по страхованию вкладов оставлен без рассмотрения, при этом АСВ сможет подать иск о возмещении убытков в порядке гражданского судопроизводства, следует из релиза.

