Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в Невский суд Санкт-Петербурга уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды «Семейный капитал». Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Как установило следствие, в 2011—2017 годах злоумышленники на территории 39 регионов Российской Федерации организовали работу кредитного потребительского кооператива «Семейный капитал». Организация привлекала денежные средства населения на условиях начисления и выплаты значительных процентов.

Проценты по договорам выплачивались за счет средств новых пайщиков, а часть вносимых гражданами денежных средств похищалась путем выдачи фиктивных займов подконтрольным соучастникам коммерческим структурам.

В результате члены преступной группы похитили деньги граждан на сумму более 44,2 млн рублей.

Судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.