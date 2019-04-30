Рейтинговое агентство Fitch Ratings поместило долгосрочные рейтинги Связь-Банка (рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валюте), находящиеся на уровне «BB-», под наблюдение с возможностью повышения (Rating Watch Positive). Кроме того, банку подтвержден краткосрочный РДЭ в национальной валюте на уровне «B» и рейтинг устойчивости на уровне «b-». Полный список рейтинговых действий приводится в сообщении агентства .

Помещение долгосрочных рейтингов банка в список RWP связано с планами по передаче кредитной организации от ВЭБа Промсвязьбанку. По мнению Fitch, за этим может последовать слияние банков или трансформация Связь-Банка в ключевую дочернюю организацию Промсвязьбанка, что, в свою очередь, означает более высокую вероятность господдержки, чем предусмотренная в текущем рейтинге.

Рейтинг устойчивости Связь-Банка отражает его слабую операционную эффективность, которая оказывает давление на позицию по капиталу. Слабое в настоящий момент качество активов, как ожидается, должно улучшиться после выкупа ВЭБом «плохих» активов «дочки» в текущем году.

Накануне рейтинговое агентство «Эксперт РА» продлило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности Связь-Банка, что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. У банка сейчас рейтинг «ruA» от «Эксперт РА» с «развивающимся» прогнозом.



«Сохранение статуса «под наблюдением» обусловлено стратегической неопределенностью развития банка в условиях возможной смены собственника», — пояснили в агентстве.