Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации многосторонней конвенции о противодействии выводу прибыли из-под налогообложения. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.



Конвенция, разработанная в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), была подписана РФ 7 июня 2017 года в Париже. Страны — участники «двадцатки» договорились разработать единый многосторонний документ, который в случае его подписания и ратификации позволяет одномоментно в соглашения между странами-участниками вносить соответствующие изменения, направленные на противодействие уклонения от налогообложения, поясняли ранее в Минфине РФ.

Пояснялось, что конвенция направлена на противодействие злоупотреблениям межгосударственными соглашениями об избежании двойного налогообложения, в результате которых прибыль организаций искусственно перемещается в государства, где она не облагается налогом или облагается по пониженной налоговой ставке, что приводит к значительным потерям госбюджетов.



При этом предусматривается возможность применения конвенции к 71 действующему межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения, заключенному Россией, без проведения двусторонних переговоров по каждому такому соглашению.

Конвенция закрепляет положение о предотвращении злоупотреблений положениями налоговых соглашений. В частности, независимо от любых положений такого соглашения предусмотренная им льгота не будет предоставляться лицу, если есть основания полагать, что целью ее получения было лишь снижение фискальной нагрузки.