Россия в мае 2019 года сохранит добычу нефти на уровне, оговоренном в рамках соглашения ОПЕК+, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

«В мае 2019 года Россия сохранит добычу нефти на оговоренном уровне», — сказал он.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года договорились о новых параметрах соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017-го. Страны решили снизить свою добычу суммарно на 1,2 млн баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Россия в рамках своих обязательств по сделке постепенно сокращает добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 млн баррелей в сутки.