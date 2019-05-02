Россияне, которым за долги ограничен выезд за границу, смогут выехать из страны только на следующий день после оплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФССП России.

Судебные приставы считают эффективной и часто применяют в отношении злостных неплательщиков долгов такую меру воздействия, как временное ограничение выезда за границу. Ограничить человека в выезде из РФ пристав может при долге от 30 тыс. рублей, а по некоторым видам задолженности — от 10 тыс. В этом случае пограничники развернут должника на границе и не позволят ему уехать, пока тот не погасит задолженность.

«Временное ограничение на выезд должника из РФ снимается не позднее дня, следующего за днем размещения в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах информации об уплате задолженности по исполнительному документу», — пояснили в ФССП.

В 2018 году приставы ограничили в выезде за границу 7,5 млн должников. Перед майскими праздниками ограничения действовали в отношении порядка 3 млн россиян.

Проверить себя на наличие либо отсутствие задолженности по исполнительному производству можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте ФССП России. Сервис позволяет не только узнать о наличии задолженности, но и погасить ее с помощью различных электронных платежных систем. Также он предоставляет возможность скачать квитанцию со штрихкодом для оплаты через банк.