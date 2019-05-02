Совокупное состояние богатейших россиян за первые четыре месяца 2019 года увеличилось на 26,547 млрд долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. По некоторым компаниям расчет осуществляется исходя из соотношения капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, из россиян в него в настоящее время входят 22 человека.

С третьего на первое место в списке BBI переместился совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, состояние которого выросло на 2,63 млрд долларов — до 22,1 млрд. На второе и третье места сместились соответственно один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чье богатство выросло на 2,09 млрд долларов — до 21,7 млрд, и основной бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чей капитал увеличился на 3,24 млрд долларов — до 21,1 млрд.

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов поднялся с пятого на четвертое место (его состояние выросло на 1,58 млрд долларов, до 19 млрд), сместив с этой строчки совладельца «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова. Состояние последнего также выросло — на 2,74 млрд, до 18,8 млрд долларов.

На шестом месте остается Алишер Усманов («Металлоинвест», «МегаФон») с состоянием в 16,2 млрд долларов (рост на 2,01 млрд долларов). Богатство Геннадия Тимченко, владеющего долями в «Новатэке» и «Сибуре», увеличилось на 2,3 млрд долларов — до 16,1 млрд. Он занимает седьмую строчку.

Далее в списке расположились Роман Абрамович (Evraz), чье состояние выросло на 1,58 млрд долларов — до 15,7 млрд, и основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг (его капитал увеличился на 1,05 млрд долларов — до 14,2 млрд). Замыкает десятку бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко с капиталом в 13,8 млрд долларов (увеличение на 1,33 млрд).