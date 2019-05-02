Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам шестимесячный срок на отчуждение иностранных финансовых активов, полученных в наследство. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.



Российское законодательство запрещает высокопоставленным чиновникам, госслужащим, депутатам и сенаторам открывать и иметь счета и вклады в иностранных банках, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе ценными бумагами зарубежных компаний.

Однако на практике могут возникать случаи, когда денежные средства, ценности в иностранных банках и иные иностранные финансовые активы переходят к таким лицам по наследству, и законодательно эти вопросы не урегулированы.

В России срок для принятия наследства установлен в шесть месяцев. При этом право собственности на имущество, переходящее в порядке наследования, возникает с момента открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также от момента госрегистрации права наследника на имущество. Таким образом, при принятии наследства должностное лицо заведомо оказывается нарушителем закона.

В связи с этим закон устанавливает шестимесячный срок для закрытия полученных в наследство чиновниками счетов (вкладов), прекращения хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках за рубежом, отчуждения иностранных финансовых инструментов, прекращения владения и пользования такими инструментами иным способом.

Этот срок исчисляется со дня принятия наследства или передачи иностранных финансовых инструментов учредителю и (или) бенефициару доверительного управления наследственным имуществом (наследственного фонда, траста).